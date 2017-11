Einladung zum VDI-Forum WIRTSCHAFT UND TECHNIK 2017 am 24.10.2017 in der Zentralwerkstatt Pfännerhall

Der Vorstand des Halleschen Bezirksvereins möchte Sie ganz herzlich zu unserem "Forum WIRTSCHAFT UND TECHNIK" am Dienstag, 24. Oktober 2017, 16:00 – ca. 20:00 Uhr, in das Zentrum für Zukunftstechnologie, Kunst und Design, Zentralwerkstatt Pfännerhall e.V., Grubenweg 4 nach Braunsbedra (Geiseltal) einladen.



Wir gestalten diesen Spätnachmittag gemeinsam mit Unterstützung des VDI Landesverband Sachsen-Anhalt sowie dem VDI Bezirksverein Leipzig und der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt. Als Schwerpunkt wollen wir Informationen rund um das Thema Drohneneinsatz in Industrie und Handwerk vermitteln.

16:00 Uhr Einlass und Empfang der Teilnehmer 16:30 Uhr Begrüßung und Moderation durch Herrn Dr. Bernd Schmidt, Vorsitzender VDI Hallescher Bezirksverein 16:40 Uhr Referent ist Herr Joseph Metz, U-ROB GmbH Bielefeld www.u-rob.com

einen Überblick über aktuelle Anwendungsbereiche von Drohneneinsätzen

eine Übersicht über die aktuelle Rechtslage

eine praktische Vorstellung der Drohnenanwendung

Nach dem Vortrag und Vorführung sind „Schnupperflüge“ für interessierte Teilnehmer möglich (im Freien oder in der Halle).Im Anschluss daran, ca. 18:30 Uhr, sind die Teilnehmer zu einem kleinen Imbissbüfett eingeladen, bei dem die Gespräche fortgesetzt werden können.Aus organisatorischen Gründen bitten wir alle Interessenten, uns Ihre Teilnahme durch Rückmeldung per Fax oder E-Mail an bv-halle@vdi.de odermitzuteilen.Wir würden uns freuen, Sie in der Zentralwerkstatt Pfännerhall begrüßen zu dürfen.Dr.-Ing. Bernd SchmidtVorsitzender VDI Hallescher Bezirksvereinin Zusammenarbeit mitJürgen SchmidtVDI-Vorstandsmitglied