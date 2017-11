VDI-Hochschultour kommt am 9. November 2017 nach Merseburg

Sehr geehrte Studierende, liebe lokale Teams der Studenten und Jungingenieure,auch in diesem Jahr ist der VDI Mitglieder- und Regionalservice wieder an deutschen Hochschulstandorten zu Gast. Mit seinem Team präsentiert er sich gemeinsam mit Vertretern des Halleschen Bezirksvereins im Rahmen der Firmenkontaktmesse am Donnerstag, dem 9. November von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr im Hauptgebäude der Hochschule Merseburg, Eberhard-Leibnitz-Straße 2.Der VDI will dort über seine umfangreichen Angebote vor Ort informieren und hofft, auch im Wintersemester 2017/18 zahlreiche neue Mitglieder als angehende Ingenieurinnen und Ingenieure begrüßen zu können. Wir freuen uns auf die Kontakte mit interessierten Studentinnen und Studenten sowie neugierigen Mitarbeitern von Hochschulen der Region. VDI Hallescher BezirksvereinDer Vorstand