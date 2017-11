VDI-Online-Magazin IngPost immer aktuell

Diepro Jahr werden an die uns bekannten E-Mail-Adressen der Mitglieder und zahlreichen Unternehmen, Hochschuladressaten, Forschungseinrichtungen, Verwaltungen und natürlich den 45 Bezirksvereinen und den Fachgesellschaften direkt auf den „Bildschirm“ gesendet. Sollten sich die E-Mail-Adressen einzelner Empfänger geändert haben, dann geben Sie uns Ihre aktuellen Kontaktdaten bitte an die Geschäftsstelle bv-halle@vdi.de oder redaktion@ingpost.de . Schicken Sie auch Ihre Meinung oder Ihre Beiträge dorthin. Unsereist ein öffentliches Informationsmedium und jeder, der an einem Abonnement interessiert ist, kann uns seine E-Mail-Adresse mitteilen. Sie wird dann in den Verteiler aufgenommen.Mehr Aktualität kommt außerdem in die Website www.ingpost.de . Schauen Sie daher immer mal auf die rechte Spalte mit Veranstaltungshinweisen, Events, Ausstellungen, Weiterbildungsangeboten u. v. m., damit Sie keine Neuankündigung versäumen. Und wenn Sie wissen wollen, wieviele Leser gerade online sind, dann bitte bis ganz unten scrollen, dort steht die jeweils aktuelle Nutzerzahl. Dr. Bernd SchmidtVorstandsvorsitzenderVDI Hallescher Bezirksvereinund Leiter des Redaktionsteams IngPost