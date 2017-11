Neuer VDI-Fachbeirat Antrieb und Energiemanagement

Versachlichung der Themen Mobilität und Emissionen als Ziel

Mit Experten aus unterschiedlichsten Arbeits- und Forschungsbereichen nimmt der neue Fachbeirat Antrieb und Energiemanagement der VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik seine Arbeit in aktuell turbulenten Zeiten in Sachen Verbrennungsmotor auf. Den Vorsitz des Fachbeirats übernimmt zum 01. Januar 2018 Dr.-Ing. Ralf Marquard, der zuletzt als Geschäftsführer bei der FEV Group in Aachen tätig war.



Bereits auf dem ersten Treffen analysierte und diskutierte der Fachbeirat zukünftige Szenarien für die Themen Mobilität und Emissionen. Dabei wurden neben der Elektromobilität auch Ansätze mit Verbrennungsmotoren und CO 2 -neutralen, d. h. regenerativ erzeugten Kraftstoffen, besprochen und die Effizienz der unterschiedlichen technischen Lösungen ganzheitlich, also Well-to-wheel, betrachtet.



Im nächsten Schritt sollen die Fachbeiratsmitglieder aus ihren jeweiligen Arbeitsgebieten fundierte Forschungs- und Untersuchungsergebnisse zusammenstellen.



Diese neutral erarbeiteten Fakten aus branchenübergreifenden Analysen sollen dazu beitragen, die in der Öffentlichkeit häufig emotional und teilweise wenig fundiert geführten Diskussionen zu versachlichen. Der VDI sieht hier u.a. seine gesellschaftliche Aufgabe, der Öffentlichkeit verwertbare Fakten zur Verfügung zu stellen.



Der interdisziplinär besetzte Fachbeirat möchte die branchenübergreifenden Herausforderungen und Chancen, die auf der Antriebsseite die Mobilität der Zukunft beeinflussen und prägen, systematisch analysieren. Das Gremium wird sich für die zukünftigen Aufgaben noch weiter personell verstärken.



Mitglieder des Fachbeirats sind aktuell:

Prof. Dr. rer. nat. Ludwig Brabetz, Fachgebiet Fahrzeugsysteme Universität Kassel

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Seiffert, WiTech Engineering GmbH

Dr.-Ing. Tobias Lösche-ter Horst, Konzernforschung Antriebe, Volkswagen AG

Dr.-Ing. Klaus Harms, Robert Bosch GmbH

Prof. Dr.-Ing. Peter Eilts, Institut für Verbrennungskraftmaschinen, TU Braunschweig

Dr.-Ing. Andreas Schamel, Ford Research & Innovation Center Aachen

Prof. Dr.-Ing. Thomas von Unwerth, Alternative Fahrzeugantriebe, TU Chemnitz

Prof. Dr. rer. pol. Martin Wietschel, Competence Center Energietechnologien und Energiesysteme, Fraunhofer ISI

Prof. Dr.-Ing. Detlef Stolten, Institut für Energie-und Klimaforschung, Forschungszentrum Jülich GmbH

Prof. Dr. sc. techn. Thomas Koch, Institut für Kolbenmaschinen, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Dr.-Ing Wolfgang Warnecke, Shell Deutschland GmbH

Dr.-Ing. Olaf Toedter, Neue Technologien und Zündsysteme, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Dipl.-Ing. Daniel Roettger, Powertrain Systems, Ford-Werke GmbH

Dipl.-Ing. Christof Kerkhoff