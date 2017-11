Ausschreibung: Ludwig-Wilhelm-Ries-Preis 2018

Der Fachausschuss Arbeitswissenschaften im Landbau des VDI Fachbereichs Max-Eyth-Gesellschaft Agrartechnik (VDI-MEG) verleiht in Anerkennung besonderer Leistungen auf dem Gebiet der Arbeitswissenschaften den Ludwig-Wilhelm-Ries-Preis. Einreichungen von Ehrungsvorschlägen sind bis zum 30. November 2017 möglich.



Ziel des Ludwig-Wilhelm-Ries-Preises ist die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses auf dem Gebiet der Arbeitswissenschaften. In der Regel werden Verfasserinnen oder Verfasser von Dissertationen, Diplom- oder Masterarbeiten, die das 35. Lebensjahr noch nicht überschritten haben, ausgezeichnet. Die Arbeit muss in den zurückliegenden vier Jahren abgeschlossen worden sein. Sowohl Selbst- als auch Fremdbewerbung ist möglich. Der Preis ist mit 750 Euro dotiert.



Die Verleihung findet auf dem 21. Arbeitswissenschaftlichen Kolloquium am 6. März 2018 in Wieselburg (Österreich) statt. „Der durch die umfassende Digitalisierung bedingte technologische und gesellschaftliche Strukturwandel wirkt sich auch gravierend auf die Arbeit in der Landwirtschaft aus. In den Abschlussarbeiten hoffen wir auf interessante Work-Life-Balance-Ansätze in einer digitalisierten Welt“, so Assoc. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Elisabeth Quendler MSc, Vorsitzende des VDI Fachausschusses Arbeitswissenschaften im Landbau.



Der Ludwig-Wilhelm-Ries-Preis wurde im Jahr 1982 von der ehemaligen Gesellschaft für Arbeitswissenschaft im Landbau und der Familie Ries zum ehrenden Gedenken des Lebenswerkes von Prof. Dr. Ludwig-Wilhelm Ries gestiftet. Seit 1995 ist der Preis eine Ehrung des VDI. Dieser wird im zwei- oder dreijährigen Turnus vom Fachausschuss Arbeitswissenschaften im Landbau der VDI-MEG verliehen.

Dr. Andreas HerrmannVDI-Gesellschaft Technologies of Life SciencesFB Max-Eyth-Gesellschaft AgrartechnikVDI-Platz 140468 DüsseldorfTel. +49 (0) 211 62 14-445Fax: +49 (0) 211 62 14-177E-Mail: herrmann@vdi.de