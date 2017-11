Einladung zum 23. Fest der Technik am 21.10.2017 in Magdeburg

Der VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt lädt Sie und Ihre Begleitung recht herzlich zu seinem 23. Fest der Technik am 21. Oktober 2017, 18:00 Uhr, in den historischen Jugendstilsaal im Herrenkrug Parkhotel an der Elbe, Herrenkrug 3, 9114 Magdeburg ein. Verbringen Sie eine kurzweilige Zeit auf unserem alljährlichen Ball mit interessanten Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft bis in die frühen Morgenstunden.



Lassen Sie durch Ihre Teilnahme das diesjährige Fest der Technik, das unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt, Dr. Reiner Haseloff, steht, zu einem herausragenden Ereignis werden.



PROGRAMM

ANMELDUNG

ÜBERNACHTUNG

18:00 Uhr Sektempfang und Fotoshooting für Gästefotos19:00 Uhr BeginnGrußwort des VDI-Landesverbandes Sachsen-AnhaltGrußwort des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-AnhaltFestrede des Geschäftsführers der ThyssenKrupp Presta Schönebeck GmbHFestbuffet mit erlesenen kulinarischen SpezialitätenTanz- und Partymusik mit der Tanz- und Showband »Lounge Society« im FestsaalMusikalische Begleitung durch Burkhard Schmidt am Piano in der BarMitternachtsbuffetBitte melden Sie Ihre Teilnahme bis zum 4. Oktober 2017 mit dieser Anmeldung [pdf] oder nutzen Sie dieWenn Sie im Herrenkrug Parkhotel übernachten möchten, können Sie unter www.herrenkrug.de , per E-Mail an info@herrenkrug.de oder telefonisch unter 0391 8508-0 buchen. Wir haben für Sie ein Zimmerkontingent unter dem Stichwort »Fest der Technik« reserviert.Hon.-Prof. Dr.-Ing. Mirko PeglowVorsitzender des VDI-Landesverbandes Sachsen-Anhaltim Namen der MitveranstalterVDI-Landesverband Sachsen-AnhaltSandtorstraße 2339106 MagdeburgTe l . (0391) 54486-19286Fax (0391) 54486-19287