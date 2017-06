Treffen der Neumitglieder des VDI Hallescher Bezirksverein am 04.07.2017

Wer weiß denn so was? Die meisten Drucker signieren ausgedruckte Seiten mit kleinen gelben Punkten, die mit dem bloßen Auge unsichtbar sind. Auch Ihr Drucker im Büro kann so ausspioniert werden. Solche Punkte haben offenbar die Whistleblowerin Reality Winner verraten, die ein geheimes NSA-Papier an die Webseite The Intercept weitergeleitet hat. Sie sitzt nun im Gefängnis in den USA.