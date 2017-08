Treffen der mitteldeutschen Ingenieure am 01.09.2017

18:25 Uhr Eintreffen und Sammeln der Gäste, welche an der Zoo- oder Technik-Tour teilnehmen (am Haupteingang des Zoo Leipzig). 18:30 Uhr Zoo- oder Technik-Tour mit Zoolotsen (in Gruppen á ca. 25 Personen) 19:45 Uhr Eintreffen und Sammeln der Gäste, welche nicht an der Zoo- oder Technik-Tour teilnehmen (am Haupteingang des Zoo Leipzig). 20:00 Uhr Begrüßung durch die Vorsitzenden in der Kiwara-Lodge 20:30 Uhr Festprogramm

Nach Stärkung am Buffet soll dieser Abend bei afrikanischen Tänzen und Musik Gelegenheit zu Gesprächen geben.

Dr. Ing. Olaf Winne

Vorsitzender VDE-Bezirksverein

Leipzig/Halle e. V.



Dr. Ing. Bernd Schmidt

Vorsitzender

Hallescher VDI-Bezirksverein



Dipl.-Ing. André Weiß

Vorsitzender

VDI-Bezirksverein Leipzig

Der VDE-Bezirksverein Leipzig/Halle e. V., der VDI Hallescher Bezirksverein e.V. und der VDI Leipziger Bezirksverein e.V. laden Sie herzlich zum Treffen der mitteldeutschen Ingenieure 2017 am 01. September 2017 in den Zoo Leipzig ein.- 30 Euro pro Person für Mitglieder- 40 Euro pro Person für NichtmitgliederGetränke sind selbst zu zahlen.VDE-Bezirksverein Leipzig/Halle e.V.Mönchereistr. 204416 Markkleebergoder per Telefax an 0341 35022264oder per E-Mail an vde-Ieipzig-halle@vde-online.de Die Karten werden Ihnen nach Eingang der Zahlung per Post zugesandt. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, bitten wir Sie um rechtzeitige Anmeldung.Beachten Sie bitte die unterschiedlichen Zeiten des Treffens am Haupteingang des Zoo Leipzig (18:25 Uhr mit Zoo- oder Technik-Tour sowie 19:45 Uhr ohne Zoo-Technik-Tour).Wir würden uns sehr freuen, Sie begrüßen zu dürfen.