Erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb "F1 in der Schule"

Sehr geehrte Sponsoren uns Unterstützer,am 13.05.2017 fand die Deutsche Meisterschaft von ,,F1 in der Schule" im Audiforum Neckarsulm statt. Wir haben bei dieser Meisterschaft den 14. Platz belegt. Insgesamt haben dieses Jahr deutschlandweit um die 250 Teams am Wettbewerb teilgenommen, so dass wir sagen können, dass wir ein sehr ordentliches Ergebnis erzielen konnten!Natürlich wären wir ohne Sie niemals so weit gekommen und somit wollen wir uns als Team noch einmal bei Ihnen allen bedanken, da dieser Erfolg auch auf Ihren Schultern ruht.Also vielen Dank für Ihre Unterstützung und dafür, dass Sie an uns glauben!Mit freundlichen GrüßenOliver Kallenberg