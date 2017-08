Oltimertreff, Fahrzeugmesse, Vereinsmesse „Engagierte Stadt“ Naumburg …

Aktiv waren die Mitglieder der Bezirksgruppe BLK bei den Oltimer-Freunden und in der Vereinsmesse „Engagierte Stadt“.Frau Petra Jäschke hatte erneut viele kleine Picassos um sich geschart und mit viel Spaß erhielt ein alter PKW ein freundliches neues Aussehen.Thomas Franke war mit seinen Dampfmaschinen aktiv und hat schon auf das nächste Wochenende auf die Dampftage in der Taverne zum 11. Gebot orientiert.Das Thema Elektromobilität hatte sich Peter Draht vom „Alten Felsenkeller“ auf die Fahne geschrieben und attraktive E-Mobile vorgestellt.Das Programm „Engagierte Stadt“ unterstützt den Aufbau eines Netzwerkes der Vereine.Unter dem Motto „Wir sind dabei“ gab es ein buntes Programm des Erfahrungs- und Informationsaustausches, der Vorstellung eigener Engagementfelder und nicht zuletzt die Darstellung des vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements.Die VDI-Gruppe war diesmal gemeinsam mit dem Regionalverband der Gartenfreunde an einem Stand, da Jürgen und Carola Tänzer nicht nur im VDI sondern auch in der Kleingartenarbeit sehr aktiv sind.Seitens Naumburgs OB B. Küper und Christiane Krug, der Organisatorin und Vorsitzenden des Vereins „Bürgerschaftlich engagiert im Landkreis“ gab es ein Statement des Erreichten und ein Aufzeigen des weiteren Weges.Dieter Gödicke