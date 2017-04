Projektteam einer Schule in freier Trägerschaft sucht Unterstützung für “Living, learning and working in Europe”

Im Rahmen des von der EU geförderten Erasmus+ Programms hat die Freie Sekundarschule Großkorbetha die Bewerbung für das Projekt “Living, learning and working in Europe” bewilligt bekommen. Seit September 2016 arbeiten insgesamt 18 Schülerinnen und Schüler im Alter von 14-15 Jahren und 6 Lehrer in verschiedenen Projekten zusammen.



Dieses Programm wird von Sekundarschulen aus Slowenien, Spanien und Deutschland in einem Zeitraum von zwei Jahren gemeinsam gestaltet. Viele der Aktivitäten werden während des Englischunterrichts als Klassenaktivitäten der Jahrgangsstufe 8 und 9 durchgeführt.



Während des Projektes werden unter anderem die drei unterschiedlichen Schulsysteme der teilnehmenden Länder erarbeitet. Dazu gehört die Recherche zu den länderspezifischen Regularien und Gegebenheiten auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Hierfür werden fiktive Bewerbungstrainings vorbereitet, welche in lokalen und regionalen Unternehmen erprobt werden sollen. Insgesamt finden drei transnationale Projekttreffen statt.



Ein Projekthandbuch „How to find a job in Europe“ sowie multimediale Präsentationen zu den jeweiligen Schulsystemen werden erstellt, unterfüttert mit entsprechenden Quellen, Website-Links und Kontaktadressen.



Dafür sucht das Projektteam noch Unterstützung von regionalen Unternehmen und Organisationen. Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Sie erreichen uns unter unserer Schulhomepage.



Private Allgemeinbildende Schulen GroßkorbethaMerseburger Straße 3 a06688 Großkorbetha