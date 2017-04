Theloke neuer Geschäftsführer der VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt

Das Themenfeld Energie und Umwelt hat im VDI einen hohen Stellenwert. Zum Jahresbeginn 2017 wurde die Geschäftsstelle der VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt (GEU) neu aufgestellt. Dr.-Ing. Jochen Theloke wird zum 01.02.2017 bis auf weiteres Geschäftsführer der VDI-Fachgesellschaft.

Theloke hat Chemie an der Universität Stuttgart studiert und über Minderungsstrategien für Luftschadstoffe an der dortigen Fakultät Maschinenbau promoviert. Vor seinem Eintritt in den VDI war er langjährig am Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung der Universität Stuttgart tätig.



Seit 2013 ist Theloke im VDI als Führungskraft beschäftigt. Fachlich war er bisher in der Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN - Normenausschuss KRdL tätig.

VDI-Presseteam