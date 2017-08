Unfallversicherung für VDI-Mitglieder: Gefahren kann man nicht immer abwenden – die finanziellen Folgen schon.

Es ist so schnell passiert! Jedes Jahr ereignen sich in Deutschland rund 8,4 Millionen Unfälle und ca. zwei Drittel davon sind nicht durch die gesetzliche Unfallversicherung abgedeckt – weil sie im Haushalt oder während der Freizeit passieren. Wenn dann der Beruf vorübergehend oder dauerhaft nicht mehr ausgeübt werden kann, sind die finanziellen Unfallfolgen schnell gravierend.

Schützen Sie sich umfassend mit der privaten Unfallversicherung von unserem Versicherungspartner:

Der Versicherungsschutz gilt rund um die Uhr – weltweit.

Der ideale Versicherungsschutz auch für Hausfrauen, Kinder und Freizeitakteure.

Bereits bei geringster Invalidität gibt es eine einmalige Kapitalzahlung.

Zur Wahl steht außerdem die Unfallrente: monatliche Auszahlung – ein ganzes Leben lang. Auf Wunsch auch mit Hinterbliebenenversorgung.

Tipps:

Mit dem Paket Tagegeld können Sie z. B. Kosten auffangen, die im Fall eines Krankenhausaufenthalts entstehen.

Mit dem Schutzbrief profitieren Sie sowohl von der Kostenübernahme z. B. ambulanter Reha-Maßnahmen als auch von weitreichenden Hilfeleistungen.



Achten Sie auf Ihre Sicherheit und bestimmen Sie selbst den Umfang Ihres Versicherungsschutzes.



So viel Flexibilität muss sein:

Sie allein entscheiden, welche der Pakete am besten Ihrem persönlichen Bedarf entsprechen.



Ihre möglichen Versicherungspakete:



Das Paket Basis bietet Ihnen eine solide Grundabsicherung und umfasst unter anderem bereits Bergungskosten bis zu einer Höhe von 5.000 Euro.

Leistung Plus und

und Risiko Plus

Die Paketelassen sich ganz einfach mit der Basisdeckung kombinieren.



Die einzelnen Pakete sichern Sie ganz nach Ihrem Bedarf gegen vielfältige Risiken ab. Das Paket Leistung Plus enthält z. B. Bergungs- und kosmetische Operationskosten jeweils bis zu 20.000 Euro. Der Schutz im Paket Risiko Plus reicht von Lebensmittelvergiftungen bis hin zur Mitversicherung bestimmter Krebserkrankungen.

Entscheiden Sie sich für noch mehr Sicherheit:



Das Paket Rundum Sorglos ist die optimale Absicherung, die Sie vor nahezu allen möglichen Risiken schützt. Zusätzliche Serviceleistungen und eine erweiterte Vorsorgeversicherung für Kinder und Ehepartner sind hier z. B. eingeschlossen. Sie erhalten außerdem den Schutz der Pakete Leistung Plus und Risiko Plus inklusive.

Hätten Sie‘s gedacht?

Diese Leistungen sind bei uns inklusive:



Wir alle erleben täglich, wie schnell sich unser Leben verändert. Moderner Versicherungsschutz muss also genau das bieten, was Sie heute brauchen. Deshalb sind im Basisschutz bereits z. B. folgende Risiken abgesichert:

Bergungskosten bis 5.000 Euro

Ertrinken, Ersticken oder Erfrieren gilt als Unfall

Kurbeihilfe in Höhe von 1.000 Euro

Haben Sie sich auch schon Gedanken über folgende Themen gemacht?

Diese sind über unsere Zusatzpakete abgesichert:

So schnell kann es gehen: Beim Skilaufen verletzen Sie sich so schwer, dass Sie mit dem Helikopter geborgen werden müssen. Dadurch entstehen hohe Kosten, die Ihnen in Rechnung gestellt werden. Gut, wenn durch das Paket Leistung Plus Ihre Versicherung dafür bis 20.000 Euro aufkommt.

Brust- und Prostatakrebs sind die häufigsten Krebserkrankungen. Daher schließt das Paket Risiko Plus diese mit ein, obwohl es sich nicht um klassische Unfälle handelt. So sind Sie auch in solch schwierigen Zeiten finanziell abgesichert.

Was passiert, wenn Sie durch einen Unfall für eine längere Zeit im Krankenhaus liegen? Dann greift das Paket Tagegeld und sorgt dafür, dass Sie sich um finanzielle Dinge nicht auch noch sorgen müssen.

Keiner möchte daran denken, aber dann ist es doch so weit: Durch einen Unfall sind Sie so eingeschränkt, dass Sie fremde Unterstützung in Anspruch nehmen müssen. Sei es die Begleitung bei Arzt- oder Behördengängen, die Besorgung von Einkäufen oder ambulante Pflege. Mit dem Schutzbrief vermitteln wir Ihnen hierfür die passende Hilfe und kümmern uns um die entstehenden Kosten.

Damit Sie sich speziell bei Unfällen im Urlaub keine Sorgen machen müssen, profitieren Sie mit dem Paket Rundum Sorglos von umfangreichen Serviceleistungen im Ausland. Damit bieten wir Sicherheit für die Menschen, die auf das gute Gefühl bestmöglicher Absicherung sehr viel Wert legen.

Kombinieren und profitieren Sie – unser Privatschutz-Angebot für VDI-Mitglieder

Alles aus einer Hand – und immer in den besten Händen.

Egal, ob nur eine Versicherung oder ein ganzes Bündel: Mit dem Privatschutz unseres Partners finden Sie, was zu Ihnen passt. Alles ist drin, wenn Sie es wollen.

Privat-Haftpflicht

Tierhalter-Haftpflicht

Unfall

Hausrat

Wohngebäude

Glas

und weitere spezielle Versicherungslösungen

Die Privatschutz-Versicherungsprodukte im Überblick:



So sind alle Ihre Versicherungen übersichtlich in einer Police zusammengefasst. Sie profitieren von mehr Leistung und weniger Verwaltungsaufwand, mit einem Ansprechpartner, der Sie und alle Ihre Versicherungsthemen kennt und übergreifend betreuen kann.

Auf unseren Partner ist Verlass – in guten wie in schlechten Zeiten.



Im Falle der Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit haben Sie die Möglichkeit der Beitragsfreistellung für max. 12 Monate und erhalten trotzdem den vollen Versicherungsschutz.

Mit dem Rundum Sorglos Paket profitieren Sie automatisch von der Beitragsfreistellung bei all Ihren Versicherungen im Privatschutz-Bündel.

Ihre aktuelle Absicherung ist ein Bestandteil des umfangreichen Privatschutzangebotes unseres Partners HDI.

