Inbetriebnahme des neuen Übergabebahnhofs Leuna Nord für den Chemiestandort Leuna

Gemeinsam nahmen am 29. Mai 2017 Thomas Webel, Minister für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt, Thomas Kleinsteuber, Leiter Vertrieb im Regionalbereich Südost der DB Netz AG, Dr. Willi Frantz, Geschäftsführer der TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH und der Geschäftsführer der InfraLeuna GmbH, Dr. Christof Günther mit einem symbolischen Scherenschnitt den Übergabebahnhof Leuna Nord am Chemiestandort Leuna offiziell in Betrieb.



„Mit der Inbetriebnahme feiern wir einen wichtigen Meilenstein für unseren Bereich Bahnlogistik. Denn ab heute verfügen wir über zwei Anbindungen in das Netz der Deutschen Bahn. Wir schaffen damit für unsere Kunden am Chemiestandort Leunadie Basis für weiteres Wachstum und höchste Verlässlichkeit auf einem besonders umweltfreundlichen Transportweg.“, so Dr. Christof Günther.



„Im Schienengüterverkehr ist der Trend erkennbar, dass neben traditionellen Massengütern wie Kohle und Stahl längst auch Massenchemie und Containertransport eine gewichtige Rolle spielen. Zeichen der Zeit, die hier am Standort erkannt worden sind und umgesetzt werden.“ betonte Minister Thomas Webel in seinem Grußwort.



Zwölf Millionen Tonnen Güter werden jährlich vom Chemiestandort Leuna abtransportiert – rund 70 Prozent auf der Schiene. Um die in den nächsten Jahren erwartete Steigerung dieser Transportmengen bewältigen zu können, realisierte die InfraLeuna Investitionen in Höhe von rund 7 Millionen Euro zur Errichtung des neuen Übergabebahnhofs Leuna nordwestlich des Regionalbahnhofs „Leuna-Werke Nord“.



Dank der guten Zusammenarbeit zwischen InfraLeuna und DB Netz AG konnte dieses große Projektzeit- und budgetgerecht realisiert werden.



„Die Inbetriebnahme dieses neuen Bahnhofs ist auch für die DB Netz AG ein Meilenstein. Ich freue mich, dass wir mit der Realisierung dieses gemeinsamen Projektes die Wettbewerbssituation auf der Schiene für den Logistikstandort Leuna erheblich stärken können.“ sagte Thomas Kleinsteuber.



Eine weitere Investition der InfraLeuna zur Stärkung der Bahnlogistik ist die Anschaffung einer neuen Großdiesellokomotive, der VECTRON von Siemens. Die leistungsstarke Lok wird für schwere Güterzüge bis 2.500 Tonnen nach Gera, Niederpöllnitz, Piesteritz, Karlsruhe, Böhlen, Bitterfeld und Zeitz eingesetzt.

InfraLeuna GmbH

Pressesprecher

Martin K. Halliger

Am Haupttor

06237 Leuna

Tel.: 03461 43-4435