25 Jahre TWN: Mit uns können Sie rechnen!

Unter diesem Motto bereitet Technische Werke Naumburg GmbH (TWN) das eigene Jubiläum im September 2017 vor. Ebenfalls im September feiert die Naumburger Straßenbahn, aber bereits das 125. Jährige. Im April steht die Neueröffnung des umfassend restaurierten „Turbinenhauses“ an. Ein historisches Gebäude und erstes Elektrizitätswerk Naumburgs, in dem 1906 die ersten Diesel-Generatoren zur Stromversorgung der Stadt eingebaut wurden.



So konnte z.B. seit 1907 die Straßenbahn elektrisch betrieben werden, nachdem sie vorher von Pferden und dann von Dampfmaschinen am Fahren gehalten wurde. Ein kleines Team in der VDI-Gruppe Burgenlandkreis um Dipl.-Ing. Jürgen Tänzer hat sich im Herbst vergangenen Jahres vereinbart, in ehrenamtlicher Arbeit diese ganze Geschichte der Gas-, Dampf-, Strom- und Wasserversorgung Naumburgs zu recherchieren und niederzuschreiben.



Die Stromversorgung der Stadt seit 1905 liegt in den Händen von Jürgen Tänzer (VDI) und Matthias Hofmann (VDE). Beide kommen aus der Branche und haben viel eigenes Herzblut wieder gefunden.



Die Gasversorgung geht auf das Jahr 1858 zurück und wird von Ralf Lill (Mitgas) bearbeitet. Material und Unterstützung gibt es von Frau Zimmer (TWN), die bereits 2008, zum 150. Jubiläum der Gasversorgung Naumburgs viele Archivakten zusammengetragen hat.



Die Dampf-Geschichte Naumburgs geht auf 1837 zurück und wird von Thomas Franke, den Chef der „Taverne zum 11. Gebot“ in Naumburg aufgearbeitet und weiter vertieft. Bei ihm treffen sich auch jeden letzten Freitag des Monats die „Dampfmaschinenfreunde“.



Für die Wasserversorgung konnte Christoph Rindfleisch gewonnen werden.



Eine kleine Präsentation der Arbeiten wird es zur Eröffnung des „Turbinenhauses“ geben.



Die nächste Etappe geht bis September und wird vom 21.-24. September im Turbinenhaus präsentiert. Helfer und Unterstützer sind bei uns sehr gerne gesehen. Die VDI Gruppe Burgenlandkreis trifft sich jeden letzten Donnerstag im Monat ab 18.00 Uhr in der „Taverne zum 11. Gebot“, am Naumburger Dom.

Dieter GödickeVDI Bezirksgruppe Burgenlandkreis