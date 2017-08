Alumnitreffen und Hochschulball an der Hochschule Merseburg

HOCHSCHULBALL

Die Hochschule Merseburg begrüßt am 10.11.2017 in der Zeit von 10:00 bis 15:00 Uhr alle ehemaligen Studierenden und Mitarbeiter*innen zum traditionellen Alumnitreffen. Das Treffen gibt Einblicke in die heutige Hochschule und Erinnerungen an frühere Hochschulzeiten. Neben Vorträgen, Diskussionen, Campusführungen und Einblicke in den heutigen Studienalltag können Sie auch die neuesten Forschungsfelder und –ergebnisse erfahren. Der zeitgleich stattfinde Weiterbildungstag bietet Einblicke in spannende Fachthemen und ausgewählte Labore.Das Gala-Ereignis des Jubiläumsjahres wird der Hochschulball unter dem Motto 25 Jahre@HoMe, auf dem die gemeinsamen Erfolge der zurückliegenden 25 Jahre mit einer stilvollen Feier gewürdigt werden. Die Gäste erwartet eine Veranstaltung immit Musik und Tanz - ein klassischer Ball - sowie eine DJ-Lounge mit ausgewählten Showacts. Der Hochschulball ist in erster Linie eine hochschulinterne Festveranstaltung, die das Miteinander der Hochschulangehörigen außerhalb der Arbeitszeit fördern soll. Hier begegnen sich Studierende, Alumni, (ehemalige) Mitarbeiter*innen, Lehrende und Hochschulleitung mal auf einem anderen Parkett. Selbstverständlich sind auch Kooperationspartner*innen, Sponsoren*innen und Medienvertreter*innen willkommen.

Einlass: 18:15 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Location

cCe Kulturhaus Leuna

großer Festsaal in der 1. Etage - Carl-Bosch-Saal: Tanzmusik, Bankettbestuhlung, Moderation, Überraschungsprogramm und Buffet

kleiner Saal im Erdgeschoss – Walter-Bauer-Saal – Loungebereich, DJ, Moderation und Buffet

Für die Angebote in der Cocktailbar in der ersten Etage haben wir die Studentenclubs angefragt.

Die Besucher haben die Möglichkeit sich in allen Sälen und Fluren aufzuhalten, nur die Tischkarten sind bindend.

Anschrift:Spergauer Straße 41 A06237 Leuna