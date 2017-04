Jahresmitgliederversammlung des SCI e.V. am 16.02. 2017

Der Vorsitzende, Herr Prof. Dr. T. Martin hatte termingemäß eingeladen und zahlreiche Mitglieder waren zur Versammlung nach Merseburg an die Hochschule gekommen. Die Versammlung wurde im Hörsaal 9 des Vorlesungstraktes abgehalten.



Der Vorsitzende hielt den Rechenschaftsbericht, der durch zahlreiche Bilder und Grafiken aufgelockert wurde. Er informierte über die zahlreichen Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr, wobei wieder 9 Kolloquien und 6 Exkursionen durchgeführt wurden. Aber auch die Teilnahme an der Merseburger Museumsnacht und an den Schlossfestspielen wurde benannt. Darüber hinaus gab es zahlreiche Veranstaltungen im Technikpark sowie, wie in jedem Jahr eine Publikation, die sich 2016 natürlich dem 100. Geburtstag des Standortes Leuna widmete. Insgesamt gab es 2885 Besucher im Technikpark, aber leider auch Langfinger, die trotz Videoüberwachung nicht gefasst wurden und einigen Schaden angerichtet hatten (Kupferdrähte und Ventile waren ihr Ziel, Schaden ca. 60.000 €).



Aktuell hat der Verein 183 individuelle Mitglieder und 42 korporative Mitglieder.



Der Kassenbestand beläuft sich auf 24.000 €, aber es wurde im letzten Jahr ein Minus von 6.200 € erwirtschaftet, welches jedoch durch Rücklagen abgedeckt war.



Insgesamt wurde eine positive Bilanz gezogen, doch es fehlen jüngere Mitglieder, die die Älterem, derzeit noch aktiven Helfer (sie sind oftmals älter als 70 - 80) ablösen und auch die Spenden fließen nicht mehr so kräftig wie in den Anfangsjahren. Nur das Labor unter Leitung von Frau Dr. A. Vogt „Chemie zum Anfassen“ boomt weiter. Auch 2016 waren wieder fast 9.900 Schüler zu Besuch.



Nach dem positiven Bericht der Kassenprüfer und der Entlastung des Vorstandes für ihre Arbeit im Jahr 2016 wurde die Versammlung mit Hinweis auf 2 Veranstaltungen im Frühjahr beendet.



Hier wurde auf den Tag der Industriekultur am 23.04. 2017 sowie auf die 5. Merseburger Museumsnacht am 22.04. 2017 hingewiesen.

Dr. Evelyn MeerboteVorstandsmitglied VDI Hallescher Bezirksverein und Mitglied des SCI