VDI gewinnt Deutschen Wirtschaftsfilmpreis 2016

Der israelische Künstler Eyal Gever und die Nasa wollen ein menschliches Lachen auf die Reise in die unendlichen Weiten des Alls entlassen. Wer Lust hat, bei dem Projekt mitzumachen, kann sein Lachen per iOS-App aufnehmen und in eine 3D-Visualisierung umwandeln lassen. Das schönste Lachen wird auf der Raumstation ISS mit einem 3D-Drucker ausgedruckt und in den Weltraum geschickt.