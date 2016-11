Einladung zur Exkursion der Studenten und Jungingenieure

Natürlich muss man rumspinnen, wenn man die endlosen Staus in Megacities auflösen will. Dass die Airbus-Visionäre im Silicon Valley keine Busse oder U-Bahnen in die Luft schicken ist deshalb schade. Das könnte vielleicht helfen. Stattdessen will der Flugzeughersteller Autoschlangen mit kleinen Taxi-Drohnen bekämpfen, die auf Urban Airways durch Häuserschluchten schweben. Ob das Sinn macht?