Zukunftspiloten starteten durch!

Seit der offiziellen Gründung der „Zukunftspiloten anlässlich der MINT-Messe in der Saline in Halle/Saale sind über zwei Jahre vergangen. In dieser Zeit koordinierten Prof. Dr. Torsten Kies als Clubleiter und sein Mitstreiter Siegfried Blauth die monatlichen Treffen der technikinteressierten Kinder und Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren.



Möglich waren solche Veranstaltungen, weil das Projekt Zukunftspiloten von vielen Seiten Unterstützung erhielt. Der VDI-Bezirksverein Halle/Saale hatte eine Grundausstattung an Handwerkszeug übernommen und trug die Kosten für das Verbrauchsmaterial, das Saline-Museum Halle stellte Räumlichkeiten zur Verfügung und alle Beteiligten fanden aus Keller oder Garage nützliche Utensilien.



Die Zukunftspiloten der ersten Stunde ein kleiner Kern von 5 Teilnehmern, folgten dem Programm „Technik einfach begreifen“. Mit gleichem Titel ist seit August ist auch ein Buch von Torsten Kies erhältlich. Damit wurden die Jugendlichen an zunächst kleine, später immer anspruchsvoller werdende Projekte herangeführt und ihnen so die technischen Zusammenhänge erklärt und handwerkliche Fähigkeiten vermittelt.



Angefangen mit einer Analyse verschiedener Flaschenöffner über die Proportionen von Frühstücksbrettchen, Starteinrichtung für Silvesterraketen, Serienfertigung gleicher Elemente einer Spielzeugschlange, der Kastenbauweise bei Möbeln und Musikinstrumenten, einer mobilen Kegelbahn bis zu einem 3D Puzzle reichten die Projekte. Besonders das 3D Puzzle fand auf der letzten MINT-Messe rege Beachtung.





In den folgenden Veranstaltungen trat die Gewinnung der Elektroenergie in den Fokus der Zukunftspiloten. Dabei erhielten sie rege Unterstützung durch die elektrotechnische Sammlung des VDE im Markleeberg. Nach einigen Veranstaltungen zu diesem Thema um sich die Grundlagen aus der Chemie anzueignen bauten die Jugendlichen in Gruppenarbeit mehrere selbständig konstruierte Batterien unterschiedlicher Bauart.



Eine Leuchtdiode konnte von einer der hergestellten Batterien allein aber nicht erhellt werden. Auch für dieses Problem fanden die Jugendlichen schnell eine Lösung: Sie schalten ihre Elemente zusammen. Mit auf dieser Art vereinten Kräften gelang es, die Diode aufleuchten zu lassen.



In diesem Schuljahr soll es weitergehen zum Thema elektrische Schaltungen, Morseapparat, verschiedene Wurfmaschinen und messen der Beschleunigung.



TERMINE:



01.10.2016

29.10.2016

26.11.2016

12/2016

01/2017

02/2017

25.03.2017

22.04.2017

20.05.2017

06/2016 01.10.2016 Morseapparat

10.00 Uhr, Saline Halle

10.00 Uhr, Saline Halle 29.10.2016 elektrische Schaltungen entwerfen

10.00 Uhr, Saline Halle 10.00 Uhr, Saline Halle 26.11.2016 elektrische Schaltungen bauen

10.00 Uhr, Saline Halle 10.00 Uhr, Saline Halle 12/2016 noch ohne Termin noch ohne Termin 01/2017 Exkursion

noch ohne Termin noch ohne Termin 02/2017 Exkursion

noch ohne Termin noch ohne Termin 25.03.2017 Wurfmaschinen bauen

10.00 Uhr, Saline Halle 10.00 Uhr, Saline Halle 22.04.2017 Wurfmaschinen bauen

10.00 Uhr, Saline Halle 10.00 Uhr, Saline Halle 20.05.2017 Beschleunigung und Höhe der Wasserrakete messen 06/2016 Stromer-Cup

noch ohne Termin noch ohne Termin

Maik Gretschel / Siegfried Blauth