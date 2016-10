Die SuJ zu Besuch im Technologie- und Gründerzentrum Halle

Am 15.09.2016 trafen sich die Studenten und Jungingenieure (SuJ) des Bezirksvereins Halle im Biozentrum des Technologie- und Gründerzentrums (TGZ) der Saalestadt, um deren Innovationskraft kennenzulernen. Die Gruppe wurde vom Geschäftsführer des TGZ, Dr. Ulf-Marten Schmieder begleitet.

Die neun Gebäude liegen inmitten der universitären und außeruniversitären Forschungslandschaft, mit den naturwissenschaftlichen Instituten der Martin-Luther-Universität sowie Einrichtungen der Max-Planck-, Fraunhofer-, Leibniz- und Helmholtz-Gesellschaft. Diese Vielfalt der verschiedenen Institutionen ist einzigartig in Deutschland. Das Areal des Weinberg Campus ist eines der größten seiner Art in Mitteldeutschland und zählt zu den Top 10 in Deutschland.



Vertreten am Standort sind sowohl kleine und mittelständische Unternehmen in der Gründungsphase, als auch Standorte international renommierter Konzerne.



Schwerpunktmäßig vertreten sind vor allem Firmen mit Kompetenzen in der Chemie-, Pharma- und Biotechnologie, Material- und Nanotechnologie, IT und Kreativität. Die Räumlichkeiten des TGZ werden stetig modernisiert und ausgebaut. Diese Einrichtungen sind derzeit voll ausgelastet.



Zu den Leuchttürmen im TGZ zählen etwa die Probiodrug AG, Hersteller von Wirkstoffen zur Alzheimer- und Diabetes-Behandlung, oder die ECH GmbH, Hersteller von Messgeräten für die Labor-, Prozessanalytik. Erst kürzlich bezog die ECH ihren Neubau, welcher Ausdruck des starken Wachstums der Firma ist.



Herr Dr. Schmieder gab uns Einblick in die technische Ausstattung und Versorgungstechnik der Gebäude. Wir sprachen mit ihm über Geschichte, Status und Zukunft. Es ist ein weiterer technischer Ausbau von Infrastruktur und Gebäuden geplant. Mit Investoren und Neuansiedlungen ist man stetig im Gespräch.



Den Abschluss der Führung bildeten der einzigartige Ausblick über die Stadt und der Zugang zu einem vollausgestatteten Reinraum zur Fertigung mikroelektronischer Bauelemente.



Torsten BüchnerAK Studenten und Jungingenieure