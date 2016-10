Einladung zur Exkursion nach Prag

Der VDI Hallescher Bezirksverein und das Reisebüro Polster & Pohl laden herzlich zu einer Exkursion in die schöne Stadt Prag vom 6. bis 9. April 2017 ein. Wir gewähren gern schon jetzt einen ersten Einblick in das geplante Programm der Reise und freuen uns auf regeTeilnahme.

Am Morgen fahren Sie im modernen Komfortreisebus nach Chemnitz und besichtigen das sächsische Industriemuseum, welches Ihnen die Geschichte der Menschen, die in Sachsens Wirtschaft aktiv mitwirkten, vermittelt. Sachsen, besonders die Regionen Chemnitz, Erzgebirge und Vogtland zählen seit Jahrhunderten zu den wichtigen deutschen Industriezentren. Anschließend fahren Sie zum Bergbaumuseum in Oelsnitz. Sie können den Förderturm des ehemaligen Steinkohlenwerkes Oelsnitz schon von weitem sehen. Bis 1971 wurde über diesen Turm das "Schwarze Gold" des Erzgebirges gefördert. Heute ermöglicht er den Besuchern einen einmaligen Blick auf das Steinkohlenrevier. Nach etwas Freizeit fahren Sie direkt weiter nach Prag. Prag – die „Goldene Stadt“ und „Stadt der hundert Türme“ verzaubert stets und zu jeder Jahreszeit ihre Besucher. Check-In/Abendessen und Übernachtung.

Nach dem Frühstück begrüßt Sie Ihr deutschsprachiger örtlicher Reiseleiter und fährt mit Ihnen gemeinsam zum technischen Nationalmuseum in Prag. Das Museum ist die größte Einrichtung in der Tschechischen Republik, welche sich mit der Bewahrung von Informationen und Artefakten im technologischen sowie technischen Bereich befasst. Nach der Führung bleibt Ihnen noch etwas Freizeit um das Museum auf eigene Faust zu erkunden bevor Sie ein gemeinsames Mittagessen in der Kantine des Museums einnehmen. Am Nachmittag fahren Sie zum Straßenbahnmuseum in Prag und erfahren bei einer Führung viel Interessantes über die Geschichte des öffentlichen Personenverkehrs. Außerdem sehen Sie historische Wagen und viele andere Exponate, welche dort ausgestellt sind. Anschließend erfolgt die Rückfahrt zum Hotel. Abendessen und Übernachtung.

Abholung an gewünschter Zustiegsstelle

Fahrt im modernen Komfortreisebus

Begrüßungsgetränk & Snack (Kaffee/Tee/ Cappuccino, Würstchen/Bockwurst) im Bus auf dem Hin-und Rückweg

Polster & Pohl Reiseleitung während der gesamten Reise

3 x Übernachtung im Hotel Duo Prag**** (4*-Landeskategorie)

3 x reichhaltiges Frühstücksbuffet

3 x Abendessen als Menü oder Buffet

alle Zimmer verfügen über Bad oder Du/WC, Sat-TV und Telefon, Haartrockner

Fahrt nach Prag

Eintritt und Führung Industriemuseum Chemnitz

Eintritt und Führung Bergbaumuseum Oelsnitz

Eintritt und Führung Technisches Nationalmuseum Prag inkl. Mittagessen

Eintritt und Führung Verkehrsmuseum in Prag

Hin-und Rückfahrt mit der Seilbahn(Schrägaufzug)

Örtliche deutschsprachige Reiseleitung während der Ausflüge in Prag

Freizeit in Prag

Eintritt und Führung Eisenbahnwelten in Rathen

Termine und Preise: 06.04. – 09.04.2017



Einzelzimmerzuschlag einmalig: 66,- € pro Person

Reiserücktrittsversicherung (100%) 29,- € pro Person



4 Tage pro Person nur 362,-

Der Reisepreis gilt ab einer Mindestteilnehmerzahl von 30 Personen.

Buchung über:

Polster & Pohl Reisen GmbH & Co. KG

Abteilung Sonderfahrten / Fr. Franziska Pötzsch

Friedrich-Ebert-Straße 33, 04109 Leipzig

Tel: 0341/2617325, Fax: 0341/2617330

Information VDI

VDI Hallescher BV

Gerhard Brüsehaber

Tel.: 034463 62658

E-Mail:

VDI-Büro Di. & Do 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Heute fahren Sie mit der wahrscheinlich bekanntesten Standseilbahn der Tschechischen Republik, der Petřín-Standseilbahn, welche seit 1891 mit zwei längeren Unterbrechungen bis heute in Betrieb ist. Am Nachmittag haben Sie die Gelegenheit für individuelle in der tschechischen Hauptstadt. Rückfahrt zum Hotel/Abendessen und Übernachtung.Heute verlassen Sie die abwechslungsreiche Stadt Prag und treten mit vielen schönen Eindrücken im Gepäck die Heimreise an. Auf dem Rückweg legen Sie einen Zwischenstopp in Rathen ein und besuchen die Eisenbahnwelten mit ihren 20 fahrenden Zügen auf einer Gleislänge von 4500 m. Nicht nur Eisenbahnfans wird die größte Garteneisenbahn der Welt begeistern.Abfahrtsort Leipzig: Leipzig Hauptbahnhof OstseiteAbfahrtszeit: 08.00 UhrAbfahrtsort in Halle: Halle-Bushaltestelle Ernst-Kamieth-StraßeAbfahrtszeit: 07.00 UhrTeilnehmer: max. 48Rückankunft: ca. 16.30 Uhr Leipzig Hauptbahnhof Ostseiteca. 17.30 Uhr Halle-BushaltestelleErnst-Kamieth-Straße