Einladung zum Sommerfest der mitteldeutschen Ingenieure

Am 26. August 2016 laden der BV Halle gemeinsam mit dem BV Leipzig und dem VDE BV Leipzig/Halle zu ihrem jährlichen Treffen in den Luftfahrt- und Technik-Museumspark nach Merseburg alle Mitglieder des VDI mit ihren Familien herzlich ein.

Es gibt wieder ab 16.00 Uhr ein gemütliches Kaffee trinken, interessante Rundgänge durch die Sammlungen des Technikparks (mit Flugzeugen, Oldtimern und alten Feuerwehren sowie v. a. m.) und ein gemütliches Beisammen sein bei Musik, Zauberei und mit Gegrilltem und Salaten. Auch für die Kinder ist viel Platz zum Spielen und Erobern der ausgestellten Flugzeuge, Hubschrauber usw. und es gibt einige Überraschungen für sie.

Also merken Sie sich bitte den Termin vor und seien Sie uns herzlich willkommen Ende August in Merseburg. Zur besseren Planung erbitten wir Ihre Anmeldung bis zum 19. August unter bv-halle@vdi.de oder per Rückantwortkarte an die Geschäftsstelle des BV Halle.