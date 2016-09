Einladung nach Aachen

Vom 01.09. bis 04.09.2016 plant die VDI Gruppe Burgenlandkreis eine Studienreise zum Aachener VDI, zu dem im Rahmen der Städtepartnerschaft Aachen-Naumburg seit Jahren eine herzliche Verbindung besteht. Die Reise erfolgt in einem komfortablen Reisebus, und es sind 3 Übernachtungen in einem ibis-Hotel in Aachen vorangemeldet.

Der Ablauf ist derzeit wie folgt geplant:

Reise von Naumburg/Saale nach Aachen, mit Zwischenstopp in Naumburg/Hessen.Ganztagsbesuch im Forschungszentrum Jülich , wo Schlüsseltechnologien für Morgen erforscht werden.Vormittags Dom- und Schatzkammerführung, am Nachmittags frei für Handwerkermarkt Vormittags Aachener Textilmuseum Sonntagnachmittag HeimreisePaare 500,- Euro, Einzelpersonen 350,-Euro(bei mehr Teilnehmern als bisher angemeldet wird neu gerechnet)Dieter GödickeVDI BG Burgenlandkreis