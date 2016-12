IQ INNOVATIONSPREIS MITTELDEUTSCHLAND 2017

Bereits zum 13. Mal findet der IQ Innovationspreis Mitteldeutschland statt mit dem Ziel einer starken Profilierung der Innovationslandschaft Mitteldeutschland und der Stärkung der regionalen Cluster. Der von der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland ausgeschriebene Preis bindet als Dachmarke die Innovationspreise der IQ-Partner Halle (Saale), Leipzig und Magdeburg ein.

Umfangreiche PR-, Marketing- und Beratungsleistungen für die Finalisten

Chance auf hohe Preisgelder

Stärkung des Innovationsimages

Vermittlung von Kontakten in die mitteldeutsche Wirtschaft

Erhöhte Gewinnchancen durch intensive Kooperationen in Mitteldeutschland

Chance auf eine Berichterstattung beim Mitteldeutschen Rundfunk durch die Zusammenarbeit mit der Dreiländeranstalt

Teilnahme an hochwertigen Netzwerkveranstaltungen

Weitere Infos und das Online-Bewerbungsformular unter: www.iq-mitteldeutschland.de

Der Preis zeichnet marktfähige Produkte, Verfahren und Dienstleistungen in den mitteldeutschen Clustern Automotive, Chemie/Kunststoffe, Energie/Umwelt/Solarwirtschaft, Informationstechnologie und Life Sciences aus.Die Einreichung der Bewerbung erfolgt online unter www.iq-mitteldeutschland.de Die Bewerbungsfrist endet am 14. März 2017. Die Preisvergabe findet am 20. Juni 2017 im Ballhaus „Neue Welt“ in Zwickau statt.Insgesamt werden Preise im Wert von rund 70.000 Euro vergeben. Der Gesamtsieger erhält 15.000 Euro und die Clusterpreise sind mit jeweils 7.500 Euro dotiert. Die Preisträger auf mitteldeutscher Ebene erhalten zusätzlich eine einjährige Mitgliedschaft in der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland.Der Wettbewerb richtet sich vor allem an Unternehmer, Gründer/Start-ups, Studenten und Wissenschaftler, die ein innovatives Produkt, ein Verfahren oder eine Dienstleistung entwickelt haben. Prinzipiell kann jeder teilnehmen, der die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt.Voraussetzung für eine Teilnahme ist ein Bezug der Innovation zu den mitteldeutschen Clustern sowie zur Region. Die eingereichten Innovationen sollten bereits die frühen Phasen Idee und Konzeptionierung überschritten haben.