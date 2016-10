Tag der offenen Tür am Chemiestandort Leuna - Tausende kamen zum Jubiläum

„100 Jahre Chemiestandort Leuna“ war das Motto beim diesjährigen Tag der offenen Tür am Chemiestandort Leuna, zu dem die InfraLeuna GmbH gemeinsam mit vielen Unternehmen des Standortes am 03. September 2016 eingeladen hatte. Tausende von Besuchern nutzten die Gelegenheit, sich über den Chemiestandort und seine Geschichte zu informieren.

Über 30 Unternehmen beteiligten sich mit Informationsständen, moderierten Standortrundfahrten und Zielfahrten zu einzelnen Unternehmen. Gleichzeitig wurde den Besuchern ein spannendes Programm mit zahlreichen Mitmachaktionen geboten, das ganz im Zeichen des Jubiläums stand.

Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff schaute vorbei und enthüllte im Bereich Bahnlogistik der InfraLeuna eine neue Lokomotive mit einem besonderen Design. Das Schienenfahrzeug ist bunt und farbenfroh, gestaltet hat es der Leipziger Künstler Michael Fischer-Art. "Schon die Überführung war spannend, weil sich überall Eisenbahnfreunde mit ihren Kameras an der Strecke auf die Lauer gelegt hatten", erzählte Christof Günther.

In der Galerie im cCe Kulturhaus Leuna konnten die Besucher in der Ausstellung „Leuna in der bildenden Kunst“ eine große Auswahl an Bildern, die in stilistischer Vielfalt einen facettenreichen und differenzierten Blick auf den bedeutenden Chemiestandort und seine Historie werfen, besichtigen. Höhepunkt der Ausstellung bildete mit seinen monumentalen Ausmaßen von 4,50 Meter Breite und 1,90 Meter Höhe das von Otto Bollhagen um 1920 fertigstellte Ölgemälde „Werk Leuna", das jetzt nach Ausstellungsende als Leihgabe im Bürocenter der InfraLeuna einen neuen Platz findet.

Ebenfalls geöffnet hatte das Museum auf Achse. Hier wurde die Wanderausstellung „Historischer Streifzug durch das chemische Labor“ gezeigt, die vom Carl Bosch Museum Heidelberg als Wanderausstellung konzipiert ist.

Zeitgleich mit dem Tag der offenen Tür feierten der Landkreis Saalekreis den Kreisfamilientag in Leuna, die Stadt Leuna ihr Stadtfest und die Wohnungswirtschaft Leuna GmbH ihr Mieterfest auf dem Haupttorplatz. Im cCe Kulturhaus Leuna zeigt der Arbeitskreis TT-Modellbahnen zahlreiche attraktive Modellbahnanlagen.

