1st International MerWaterDays

Reines Wasser wird weltweit als einzigartiges Gut benötigt und es stellt weltweit zugleich ein gewaltiges Gefährdungspotenzial dar. Ein hinreichend sicherer Umgang mit Wasser ist selbst in der heutigen Zeit noch nicht gegeben, wie Hochwasserkatastrophen, Seuchen und multiresistente Krankenhauskeime zeigen.



Unser Wissen über das Wasser ist folglich noch immer unzureichen. Der weitere Wissensfortschritt einschließlich praktischer Schlussfolgerungen aus diesen neuen Erkenntnissen ist ein internationales Problem.



In Merseburg wurde vor fast 10 Jahren eine neue technologische Möglichkeit entdeckt, die sowohl erkenntnistheoretisch als auch praktisch neue Wege im Umgang mit Wasser und zum Verständnis der im Wasser ablaufenden Vorgänge eröffnet. Der Umgang mit dieser Technologie und ihren Möglichkeiten hat mittlerweile einen interdisziplinären und internationalen Charakter angenommen.



Die 1. International MerWaterDays dienen dem Ziel, den bisherigen Wissensstand zu dieser neuen technologischen Möglichkeit und den damit verbundenen erkenntnistheoretischen Deutungen zu den im Wasser ablaufenden Vorgängen darzustellen und zugleich Wege für die weitere Entwicklung aufzuzeigen.



Neben Vorträgen und Diskussionsrunden werden auch ausgewählte Anlagen zur Behandlung und Überwachung von Wasser gezeigt und erläutert.



Alle Infos sowie das Anmeldeformular entnehmen Sie bitte dem Flyer zur Fachveranstaltung.



Um Anmeldung wird bis 22.07.2016 per Mail an info@molkat.de gebeten.

