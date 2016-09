Wettbewerbsauftakt zum Reiner-Lemoine-Innovationspreis Anhalt-Bitterfeld 2016

Am 15. Juni 2016 wurde der Auftakt für die achte Runde des schon traditionsreichen Reiner-Lemoine-Innovationspreises Anhalt-Bitterfeld durch Landrat Uwe Schulze gegeben. Die Veranstaltung fand unter Beteiligung von ehemaligen Preisträgern, Preisstiftern und Juroren sowie der Presse beim vormaligen Preisträger Köthener Spezialdichtungen GmbH statt.

„Der Reiner-Lemoine-Innovationspreis im Landkreis Anhalt-Bitterfeld als Teil unserer regionalen Bemühungen für ein positives Innovationsklima soll Aufmerksamkeit und Anerkennung schaffen für die innovativen und erfolgreichen Unternehmen und künftigen Unternehmer, die sich mit ihren Innovationen noch am Start in die Selbständigkeit befinden. Dreißig Preisträger in den vorangegangenen Wettbewerbsrunden stehen für die hohe Innovationskraft in unserem Landkreis.“

EWG Anhalt-Bitterfeld mbH

„Innovationen sichern das wirtschaftliche Vorankommen in Unternehmen und den Fortschritt in der Gesellschaft. Sie sind in den Markt gebrachte Resultate von Forschungs- und Entwicklungsleistungen - also besonderen Anstrengungen von Wirtschaftsunternehmen. Diesen Leistungen und den Menschen, die diese erbracht haben, gebührt unsere Hochachtung.“

Infos zum Reiner-Lemoine-Innovationspreis Anhalt-Bitterfeld 2016

Wettbewerbsstart der achten Runde am 15. Juni 2016

Bewerbungsende: 22. August 2016

feierliche Preisverleihung am 01. November 2016 in der Stadthalle Zerbst

Wettbewerb um Erfolg versprechende Ideen, innovative Projekte und Produkte

ausgezeichnet werden innovative unternehmerische Leistungen, Unternehmensgründungen, Produktideen, Verfahrensideen, besondere Marketingaktivitäten die zu marktrelevanten Ergebnissen geführt haben oder führen werden

Ausrichter des Wettbewerbes ist die EWG Anhalt-Bitterfeld mbH in Zusammenarbeit mit der TGZ Bitterfeld-Wolfen GmbH

keine Branchenbeschränkung, Hinweis: Bewerbungen von Handwerkern aller Art sind ausdrücklich erwünscht!

Preisträger erhalten eine Urkunde und das Recht, unter Nennung des Preisstifters im Geschäfts- oder sonstigen Schriftverkehr auf die Auszeichnung

hinzuweisen

Bewerbungsformulare sind als Download auf der Internetseite der EWG Anhalt-Bitterfeld mbH erhältlich und können alternativ telefonisch oder schriftlich bei der EWG Anhalt-Bitterfeld abgefordert werden

Seit 2002 bisher 135 Teilnehmer, 30 Preisträger, 20 Anerkennungsurkunden

Wettbewerbsbedingungen:

die Bewerbung kann sich auf ein Produkt, eine wissenschaftliche Vorarbeit für ein Produkt, ein Verfahren oder auf eine Dienstleistung beziehen

Ergebnis soll eine Produktivitätssteigerung, eine Verbesserung der Marktsituation, die Senkung von Kosten oder Umweltbelastungen sein sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen bewirken oder zu einer Unternehmensgründung führen

auch Unternehmen die kleinere Produkt- oder Prozessverbesserungen, neue Kooperationsmodelle oder Vertriebsstrategien entwickelt haben, sind zur Teilnahme am Wettbewerb aufgerufen

eingereichte Wettbewerbsprojekte müssen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld mgesetzt sein oder werden

Gemeinschaftsprojekte sind erwünscht; ein Partner muss mindestens seinen Sitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld haben

unabhängige Jury wählt die Preisträger Preisstifter 2016

Preis des Landrates und der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld 5.000,00 EUR

Preis der Reiner Lemoine Stiftung 2.000,00 EUR

Sonderpreis der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH 2.000,00 EUR

Sonderpreis der Mercateo Services GmbH 1.000,00 EUR

Sonderpreis der IHK Halle-Dessau 1.000,00 EUR



Rückblick auf die Wettbewerbsrunde 2014

Preisträger 2014 aus 27 Bewerbern

KSD Köthener Spezialdichtungen GmbH “Rapid Laser Material Manufacturing – Lasergenerierte Werkstoffherstellung”

Steri-Toys GmbH „Weltweit erstes steriles Plüschtier“

Polifilm Extrusion GmbH „Neuartige Stretchfolie zur Ladeeinheitensicherung“

Miltitz Aromatics GmbH „Zwischenprodukte der Riechstoffindustrie mittels Ziegler-Natta-Katalyse von Isopren“

Pergande Group „Innovativer regionaler Wachstumskern WIGRATEC“ Anerkennungsurkunden 2014 für weitere Innovationen

KD Elekroniksysteme GmbH „DimmLight“

Folienwerk Wolfen GmbH „Evguard Laminierfolie“

Industriefabrik Schneider GmbH „Hochdruck-Siebkorbfilter mit integrierter Berstscheibe“

IKTR e.V. „IK-Hypamer - Ein hypoallergener schlagzäher Dentalbasiskunststoff“

Amynova Polymers GmbH „Steigerung der Wirkstoffverfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln in der Agrarwirtschaft“

Mymultitouch MMT GmbH & Co.KG “Transparentes Touchdisplay zur Produktpräsentation”

