Neuer Vorsitzender der Geschäftsführung bei MIBRAG

Der Aufsichtsrat der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG) hat in seiner Sitzung am 22. Juni 2016 Dr. Armin Eichholz in die Geschäftsführung des Unternehmens berufen. Er tritt als Vorsitzender die Nachfolge von Dr. Joachim Geisler an, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. Januar 2016 verlassen hat.



Dr. Armin Eichholz nimmt seine neue Tätigkeit bei MIBRAG zum 1. Juli 2016 auf. Bisher war er als Leiter Sparte Braunkohlenkraftwerke bei RWE Power AG tätig.



Die Verantwortlichen beider Unternehmen haben sich über diesen Wechsel vorher einvernehmlich verständigt.



Der Aufsichtsratsvorsitzende, Dr. Wilhelm Beermann, erklärte hierzu, dass dies ein positives Signal für das Unternehmen darstellt, vor allem weil viele entscheidende Fragen über die Zukunft des Unternehmens anstehen.