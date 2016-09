Berufspaten gesucht!

Wir suchen Freiwillige, die arbeitssuchende Menschen aus Halle-Neustadt beim Berufseinstieg unterstützen oder bei der Berufsorientierung begleiten möchten. Ehrenamtliche Berufspaten motivieren ihre Schützlinge und machen Mut, die eigene Lebenssituation in die Hand zu nehmen oder etwas zu verändern.



Sie kommen mit interessanten Menschen zusammen und können Andere in wichtigen Lebensfragen unterstützen.



Die Berufspaten geben Tipps bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen, sprechen über die konkreten Ziele und finden gemeinsam mit dem Schützling Stärken und Interessen heraus.



Sie sind interessiert?



Wir laden Sie herzlich zu unserer



Infoveranstaltung

am 30. August, 16.00 - 18.00 Uhr,



im Welcome Treff (Waisenhausring 2) ein.



Flyer Berufspatenschaften zum Download

Projektleiterin BiQ - "Berufsorientierungspaten im Quartier"Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V.Zur Saaleaue 51a| 06122 Halle (Saale)Telefon 0345/ 13 50 368Fax 0345/470 13 56