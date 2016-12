4. Mitteldeutsches Forum 2017 „3D Druck in der Anwendung“

Um "Metalle, Laser, neue Trends in der additiven Fertigung und mehr" dreht sich alles beim 4. Mitteldeutschen Forum 2017 "3D Druck in der Anwendung" am 17.05.2017. Das Forum findet in 4 Sektionen (2-zügig) und mit fachbegleitender Ausstellung an der Hochschule Mittweida statt. Veranstalter ist die Hochschule Mittweida gemeinsam mit dem Mitteldeutschen Netzwerk Rapid Prototyping enficos.

Im Programmkomitee sind Vertreter der Hochschule Mittweida, der HTWK Leipzig, der Ernst-Abbe-Hochschule Jena und der Hochschule Merseburg.



Weitere Informationen demnächst auf der Website www.rp-netzwerk.de

Mitteldeutsches Netzwerk Rapid Prototyping enficosc/o mitz GmbHFritz-Haber-Straße 906217 MerseburgTel.: 03461 2599100Fax: 03461 2599909E-Mail: info@rp-netzwerk.de Internet: www.rp-netzwerk.de