VDI-Hochschultour kommt im November nach Merseburg

Sehr geehrte Studierende, liebe lokale Teams der Studenten und Jungingenieure,

im Oktober und November 2016 findet die nächste VDI-Hochschultour im Wintersemester 2016 statt. Vom 17.10.16 bis 24.11.16 ist der VDI wieder an über 60 deutschen Hochschulstandorten zu Gast. Mit unserem Team präsentieren wir uns an den relevanten Hochschulen vor Ort.



Am Montag, dem 14. November, sind wir von 9:00 bis 16:00 Uhr an der Hochschule Merseburg und werden unseren Stand im Hauptgebäude vor der Bibliothek präsentieren.



Bei der Vorbereitung sind wir auf Ihre tatkräftige Unterstützung hinsichtlich der Hochschul-Tour angewiesen, damit wir auch im Wintersemester 2016/17 zahlreiche neue Mitglieder als angehende Ingenieurinnen und Ingenieure im Netzwerk des VDI begrüßen können. Wir freuen uns auf die Kontakte mit interessierten Studentinnen und Studenten.



Neben der Hochschultour ist der VDI im Oktober und November zudem u.a. in Mitteldeutschland auf folgenden Firmenkontaktmessen / Recruitingmessen mit einem eigenen Stand vertreten:

20.10.2016: Firmenkontaktmesse Magdeburg

02.11.2016: Karriereweg HTW Dresden

10.11.2016: Kontaktmesse Verkehr TU Dresden

Mit freundlichen GrüßenSebastian NakötterMitglieder und Regionalservice VDI