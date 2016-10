Feierliche Amtseinführung des Präsidenten Prof. Dr. Jörg Bagdahn

Am 15. September 2016 fand im Veranstaltungszentrum Schloss Köthen die feierliche Amtseinführung des Präsidenten der Hochschule Anhalt, Prof. Dr. Jörg Bagdahn, statt. Er war am 18. Mai 2016 durch den erweiterten Senat zum neuen Präsidenten gewählt und am 25. August 2016 vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung ernannt worden.

Nach der Begrüßung durch den Vizepräsidenten der Hochschule Anhalt, Prof. Einar Kretzler, richtete der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Dr. Reiner Haseloff, Grußworte an die Gäste. Es schlossen sich Dankesworte des scheidenden Präsidenten Prof. Dr. Dieter Orzessek an, der 20 Jahre die erfolgreiche Entwicklung der Hochschule Anhalt verantwortet hat. Im Anschluss hieß Prof. Dr. Anne Lequy als Vertreterin der Landesrektorenkonferenz Sachsen-Anhalts den neuen Präsidenten in seinem Amt willkommen.



In seiner Antrittsrede sprach Prof. Dr. Jörg Bagdahn über die aktuelle Situation der Hochschulen im Land und seine Ziele für die kommenden Jahre. Die Finanzierungssituation und die Erhöhung der Grundfinanzierung an den Hochschulen wurden ebenso thematisiert, wie die Pläne der Hochschule Anhalt in den Bereichen Weiterbildung, Internationalisierung, Auslandskooperationen, Forschung und Kooperation mit KMUs in der Region.



Prof. Dr. Matthias Petzold, stellvertretender Leiter des Fraunhofer-Institutes für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS, betonte in seinem Festvortrag die über 10 Jahre währende erfolgreiche Kooperation der Fraunhofer Gesellschaft mit den Hochschulen für angewandte Wissenschaften.



Die Veranstaltung wurde von Prof. Severin Wucher musikalisch begleitet.

Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: +49 (0) 3496 67 1010