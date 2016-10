Ausschreibung: Max-Eyth-Nachwuchsförderungspreis

Für das Jahr 2017 schreibt der Fachbereich Max-Eyth-Gesellschaft Agrartechnik (VDI-MEG) der VDI-Gesellschaft Technologies of Life Sciences wieder den Max-Eyth-Nachwuchsförderungspreis aus. Er wird für die besten agrartechnischen Abschlussarbeiten (Diplom, Master oder Bachelor) verliehen. Bis zu vier Hochschulabsolventinnen und -absolventen werden jährlich mit dem in der Branche hoch angesehenen Preis geehrt.

Einreichungsberechtigt sind Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die das Fachgebiet Agrartechnik vertreten oder ein agrartechnisches Thema einer Abschlussarbeit betreuen. Für die Teilnahme an der Ausschreibung ist ein Gutachten, aus dem die besondere Bedeutung der Arbeit für die Agrartechnik ersichtlich wird, erforderlich. Einreichungsschluss für den Max-Eyth-Nachwuchsförderungspreis ist der 13. Januar 2017.



„Wir freuen uns über das große Interesse an dem Preis in der Wissenschaft und in der Industrie“ bemerkt Professor Dr.-Ing. Henning J. Meyer, Vorsitzender der VDI-MEG Arbeitsgruppe Nachwuchsförderung. „Die vielen Einreichungen von herausragenden Abschlussarbeiten sprechen nicht nur für das Renommee des Preises, sondern generell auch für eine Ausbildung auf hohem Niveau an unseren Hochschulen“, so Meyer. Mit der Auszeichnung sind eine attraktive öffentliche Ehrung sowie eine Geldprämie in Höhe von 600 Euro verbunden. Der Preis wird von der Max-Eyth-Stiftung getragen.



Für weitere Informationen zum Max-Eyth-Nachwuchsförderungspreis steht Dr. Jürgen Frisch, Ansprechpartner für die Arbeitsgruppe Nachwuchsförderung der VDI-MEG, zur Verfügung. Bitte senden Sie die Anträge an:

Dr. Jürgen Frisch KTBLBartningstraße 4964289 DarmstadtTelefon: 06151 7001-124Fax: 06151 7001-123

Der VDI gliedert sich in 55 Fachbereiche. Der Fachbereich Max-Eyth-Gesellschaft Agrartechnik ist traditioneller Sammelpunkt und Anlaufstelle für die Agrartechnikbranche. Vertreter aus Industrie und Wissenschaft, aus Verwaltung und landwirtschaftlicher Praxis sind ihr eng verbunden. Die ehrenamtliche Arbeit erfolgt in Fachausschüssen und Arbeitsgruppen. Die Förderung des Nachwuchses ist ein Schwerpunkt.

Ihr Ansprechpartner im VDI-Fachbereich Max-Eyth-Gesellschaft Agrartechnik:Dr. Andreas HerrmannVDI-Gesellschaft Technologies of Life SciencesVDI-Platz 140468 DüsseldorfTel. +49 (0) 211 62 14-445Fax: +49 (0) 211 62 14-177

