Neuer berufsbegleitender Master Maschinenbau an der Hochschule Anhalt

Zum Beginn des Wintersemesters 2016/17 bietet die Hochschule Anhalt ab 1. Oktober 2016 einen neuen berufsbegleitenden Masterstudiengang Maschinenbau am Standort Köthen an. Der Studiengang ergänzt den erfolgreich etablierten Bachelorstudiengang Maschinenbau.

Maschinenbauingenieure arbeiten in zahlreichen technischen Branchen und sind in verschiedene Wertschöpfungsketten eingebunden. Fachkenntnisse und das Wissen über aktuelle Trends in der Produktentwicklung, Prozessen, Verfahren und Methoden sind wichtige Voraussetzungen für Erfolg und Fortentwicklung. Dabei spielt die Möglichkeit, sich parallel zum Job weiterzubilden, eine große Rolle. Hier setzt der neue berufsbegleitende Studiengang an. Mit den inhaltlichen Schwerpunkten Maschinenbauteilgebieten Produktentwicklung und Konstruktion, Werkstofftechnik, Fertigungstechnik, CAx-Technologien sowie Mechatronik/Automatisierungstechnik bietet dieser optimale Bedingungen zur beruflichen Weiterqualifikation.



Das Studium ist anwendungsbezogen und auf höchstem fachlichen Niveau. Die Kombination aus Präsenzphasen, Selbststudium und berufsnahen Praxisprojekten ermöglicht beste Voraussetzungen zur Beschäftigung mit komplexen ingenieurwissenschaftlichen Themen und gewährleistet eine gute Integration in den Alltag neben der zeitgleichen Ausübung des Berufes. Der Abschluss befähigt zur Übernahme von anspruchsvollen fachlichen Führungsaufgaben in Industrie, Beratung, Behörden oder einer Promotion.



Die Studierenden profitieren von individueller Projektarbeit und der Einbindung realer Aufgabenstellungen aus der Praxis. Verschiedene Vertiefungsmöglichkeiten zum Thema „Industrie 4.0“ werden angeboten. Moderne Labore für Praktika in der Fertigungs- und Werkstofftechnik, 5-Achsbearbeitung, 3D-Druck, CNC-Koordinatenmessung, zerstörungsfreie Werkstoffprüfung, diverse Fügeverfahren bieten beste Bedingungen. Für die Teilnehmer, die an Forschung interessiert sind, besteht die Möglichkeit einer engen Verzahnung mit den angewandten Forschungsthemen im Fachbereich Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen.



Der Studiengang ergänzt damit erfolgreich das Angebot an berufsbegleitenden Studiengängen an der Hochschule Anhalt. Anmeldungen sind noch möglich. Die Anmeldefrist endet am 30. September 2016.

