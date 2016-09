Neue Geschäftsführung bei TU9

Dr. Nicole Saverschek hat zum 1. Mai 2016 die Geschäftsführung des TU9 German Institutes of Technology e.V. übernommen. Sie tritt damit die Nachfolge von Venio Piero Quinque an, der sich nach rund zehn Jahren in der Vereinsgeschäftsführung neuen beruflichen Herausforderungen stellen möchte.

Dr. Nicole Saverschek war zuletzt Leiterin der Abteilung Strategie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, wo sie in den vergangenen Jahren maßgeblich für die Entwicklung des gesamtuniversitären Strategieprozesses verantwortlich war. Zuvor sammelte sie bereits Erfahrung als Projektberaterin und -managerin an der Universität Freiburg. Sie ist promovierte Biologin und war außerdem zehn Jahre nebenberuflich als Übersetzerin und Lektorin tätig.



TU9-Präsident Prömel: „Wir freuen uns, dass wir mit Dr. Nicole Saverschek eine Expertin für die Koordination von Universitätsverbünden und die Entwicklung von strategischen Projekten mit außeruniversitären Partnern für TU9 gewinnen konnten.“



„Die TU9-Universitäten stehen für exzellente Forschung und hervorragende wissenschaftliche Ausbildung im MINT-Bereich. Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe an der Schnittstelle von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik und die Weiterentwicklung der Marke TU9 im nationalen und internationalen Kontext“, so Dr. Nicole Saverschek zum Einstieg.



TU9 ist die Allianz führender Technischer Universitäten in Deutschland: RWTH Aachen University, TU Berlin, TU Braunschweig, TU Darmstadt, TU Dresden, Leibniz Universität Hannover, Karlsruher Institut für Technologie, TU München, Universität Stuttgart. An den TU9-Universitäten sind über 270.000 Studierende immatrikuliert, das sind rund 10 Prozent aller deutschen Studierenden. In Deutschland stammen rund 50 Prozent der Universitätsabsolventen in den Ingenieurwissenschaften von den TU9-Universitäten, rund 51 Prozent der Promotionen in den Ingenieurwissenschaften werden an den TU9-Universitäten durchgeführt. TU9 wurde 2006 gegründet und feiert 2016 zehnjähriges Bestehen.

TU9 German Institutes of Technology e.V.Anna-Louisa-Karsch-Straße 210178 BerlinTelefon: 0049(0)30 278 74 767