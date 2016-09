Festkolloquium anlässlich des 15-jährigen Firmenjubiläums der Polymer Service GmbH Merseburg

Mit einer Festveranstaltung haben die Mitarbeiter der Polymer Service GmbH Merseburg (PSM) zusammen mit ihren Kunden, Lieferanten und Fachkollegen das 15-jährige Firmenjubiläum gefeiert. Gegründet wurde PSM im Jahre 2001 als An-Insititut an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Seit 2014 ist PSM ein An-Institut an der Hochschule Merseburg mit Sitz auf dem Hochschulcampus. Die Leitung der Firma mit rund 30 Mitarbeitern haben die beiden Geschäftsführer Herr Prof. Wolfgang Grellmann und Frau Prof. Beate Langer.



Vor dem Festprogramm bestand für Interessierte die Möglichkeit, an einem Rundgang durch die Räumlichkeiten teilzunehmen. Aufgrund der regen Teilnahme wurde der Rundgang in mehreren Gruppen durchgeführt und ausgewählte Highlights der Prüftechnik vorgestellt. Dazu zählten spezielle Prüfgeräte aus dem Bereich der Kunststoffcharakterisierung und Polymeranalytik. Im Bereich der mechanischen und bruchmechanischen Prüfung von Kunststoffen konnte eine große Anzahl von Zubehör zur Untersuchung von Kunststofffolien, Elastomeren, Thermoplasten und Duromeren vorgeführt werden. Mit dem ebenfalls präsentierten instrumentierten Härteprüfgerät können nicht nur die meisten Standardverfahren zur Härteprüfung an Kunststoffen umgesetzt werden, sondern auch das Kriech- und Relaxationsverhalten von Kunststoffen in einem weiten Temperaturbereich charakterisiert werden. Als Höhepunkt des Rundgangs wurde eine neu entwickelte registrierende Kratzprüfmaschine feierlich eingeweiht, einen für spezifische Anforderungen entwickelten Prototypen, mit dem zusätzlich die Oberflächeneigenschaften von dünnen Lackschichten und Kunststofffolien ermittelt werden können.

Der Rektor der Hochschule Merseburg, Prof. Dr. Jörg Kirbs, unterstrich in seinem Grußwort die jahrelang bestehenden (Forschungs-)Kooperationen zwischen der Hochschule und der Polymer Service GmbH Merseburg. Frau Ingrid Weinhold, die Vizepräsidentin der IHK Halle-Dessau, hob das unermüdliche Engagement des Geschäftsführers Prof. Grellmann in den Gremien der IHK hervor, insbesondere in der Vollversammlung der IHK aber auch beim Aufbau des Sachverständigenwesens für Kunststoffprodukte in der Region. So sind inzwischen zwei Mitarbeiterinnen der PSM als öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige tätig (Frau Prof. Ines Kotter für das Sachgebiet „Kunststoffe (Thermoplaste, Duroplaste) – Prüfung und Schadensanalyse“ und Frau Dr. Katrin Reincke für das Sachgebiet „Kunststoffe (Elastomere, Folien) – Prüfung und Schadensanalyse“). Besonders erwähnenswert war auch die aktive ehrenamtliche Mitarbeit von Frau Prof. Ines Kotter bei der Erstellung der VDI-Richtlinienreihe 3822-2.1.x „Schadensanalyse – Schäden an thermoplastischen Kunststoffprodukten“.

Nach den Grußworten von Herrn Jens Bühligen, dem Oberbürgermeister der Stadt Merseburg und Herrn Johannes Wege, dem Amtsleiter für Verwaltungssteuerung, Wirtschaftsförderung und Kultur im Saalekreis, wurde die Veranstaltung durch zwei Festvorträge zur Historie der PSM abgerundet. Mit einem Fachvortrag zu generativen Verfahren präsentierte Frau Franziska Kaut ausgewählte Ergebnisse aus ihrem Promotionsvorhaben, das in Kooperation von Procter & Gamble und der Polymer Service GmbH Merseburg durchgeführt wird. Da auf diesem Gebiet noch erheblicher Forschungsbedarf besteht, zeigte sie mit ihrem Vortrag auch Perspektiven für zukünftige Projekte auf.



Im Rahmen der Festveranstaltung wurde die erste Mitarbeiterin der Polymer Service GmbH Merseburg, Frau Dipl.-Ing. Heidrun Müller für ihr langjähriges Engagement ausgezeichnet. Zum Abschluss wurde bei einem Büffet zusammen mit Kunden, Lieferanten, Fachkollegen und Mitarbeitern noch gefachsimpelt und gefeiert.



Weitere Impressionen der Veranstaltung und Informationen zur Polymer Service GmbH Merseburg finden Sie auf der Homepage www.psm-merseburg.de.